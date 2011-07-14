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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сан-Хулиа - Бней-Иегуда
Сан-Хулиа - Бней-Иегуда: обзор матча 14 июля 2011
Сан-Хулиа
14.07.2011, четверг, 20:30
Лига Европы
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Бней-Иегуда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сан-Хулиа - Бней-Иегуда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Гзира Юнайтед
1 : 1
15.07.2021
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 0
08.07.2021
Гзира Юнайтед
Лига Европы, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 5
06.07.2017
Скендербеу
Лига Европы, 1 раунд
Скендербеу
1 : 0
29.06.2017
Сан-Хулиа
Лига Европы, 1 раунд
Рандерс
3 : 0
09.07.2015
Сан-Хулиа
Бней-Иегуда
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Бней-Иегуда
2 : 1
15.08.2019
Нефтчи
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
08.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Зенит
0 : 1
03.08.2017
Бней-Иегуда
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Бней-Иегуда
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда»
2019.07.22 15:11
46
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»
2017.08.04 07:18
19
Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»
2017.08.04 07:01
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда»
2019.07.22 15:11
46
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»
2017.08.04 07:18
19
Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»
2017.08.04 07:01
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