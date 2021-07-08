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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Сан-Хулиа - Гзира Юнайтед
Сан-Хулиа - Гзира Юнайтед: обзор матча 08 июля 2021
Сан-Хулиа
08.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Гзира Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сан-Хулиа - Гзира Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Гзира Юнайтед
1 : 1
15.07.2021
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 0
08.07.2021
Гзира Юнайтед
Лига Европы, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 5
06.07.2017
Скендербеу
Лига Европы, 1 раунд
Скендербеу
1 : 0
29.06.2017
Сан-Хулиа
Лига Европы, 1 раунд
Рандерс
3 : 0
09.07.2015
Сан-Хулиа
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
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