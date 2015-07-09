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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рандерс - Сан-Хулиа
Рандерс - Сан-Хулиа: обзор матча 09 июля 2015
Рандерс
09.07.2015, четверг, 20:05
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Сан-Хулиа
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рандерс - Сан-Хулиа
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0
0
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0
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
- : -
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Гзира Юнайтед
1 : 1
15.07.2021
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 0
08.07.2021
Гзира Юнайтед
Лига Европы, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 5
06.07.2017
Скендербеу
Лига Европы, 1 раунд
Скендербеу
1 : 0
29.06.2017
Сан-Хулиа
Лига Европы, 1 раунд
Рандерс
3 : 0
09.07.2015
Сан-Хулиа
Информация о матче
Стадион:
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Рандерс
Сан-Хулиа
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
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