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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гзира Юнайтед - Сан-Хулиа
Гзира Юнайтед - Сан-Хулиа: обзор матча 15 июля 2021
Гзира Юнайтед
15.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Сан-Хулиа
21'
B. Gomis
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Гзира Юнайтед - Сан-Хулиа
ГОЛ!
С. Борг
3:1
ГОЛ!
С. Писани
2:1
ГОЛ!
B. Gomis
1:1
Пенальти не реализован!
F. Nimani
ГОЛ!
М. Самурай
1:0
116'
Желтая карточка
B. Gomis
Желтая карточка
Н. Мускат
29'
Желтая карточка
М. Самурай
28'
21'
ГОЛ! 0:1!
B. Gomis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гзира Юнайтед
4
Стив Борг
ЦЗ
6
Ники Мускат
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
0
R. Correa
ЦФ
91
Максуэл Самурай
ЦФ
93
Thiaguinho
ЦФ
16
Justin Haber
ЦФ
Сан-Хулиа
19
Izan Checa Cano
ЦФ
7
Biel Rodriguez Perez
ЦФ
27
Albert Makoube
ЦФ
10
Oscar García González
ЦФ
0
B. Gomis
ЦФ
1
Nacho Zabal
ЦФ
28
Jordan Tawaba
ЦФ
4
Jon Echaide
ЦФ
14
Pau Cendros
ЦФ
30
Fabrice Begeorgi
ЦФ
Гзира Юнайтед
14
Декстер Ксереб
ЦЗ
11
Judivan
ЦФ
Сан-Хулиа
16
Valentin Rizzo
ЦФ
0
F. Nimani
ЦФ
3
Miguel Ruiz Enamorado
ЦФ
25
Anthony Cheri Martin
ЦФ
1-2-4
4
Борг
6
Мускат
70
Писани
0
16
93
91
Самурай
5
1
30
14
4
28
Остались в запасе
Гзира Юнайтед
Сан-Хулиа
11
Judivan
ЦФ
14
Декстер Ксереб
ЦЗ
16
Valentin Rizzo
ЦФ
0
F. Nimani
ЦФ
3
Miguel Ruiz Enamorado
ЦФ
25
Anthony Cheri Martin
ЦФ
Остались в запасе
11
Judivan
ЦФ
14
Декстер Ксереб
ЦЗ
Остались в запасе
16
Valentin Rizzo
ЦФ
0
F. Nimani
ЦФ
3
Miguel Ruiz Enamorado
ЦФ
25
Anthony Cheri Martin
ЦФ
Статистика матча Гзира Юнайтед - Сан-Хулиа
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 3 раунд
Гзира Юнайтед
0 : 2
17.08.2023
Виктория
Лига конференций, 3 раунд
Виктория
4 : 0
10.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
2 : 1
02.08.2023
Гзира Юнайтед
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 0
27.07.2023
Дюделанж
Лига конференций, 1 раунд
Гленторан
1 : 0
20.07.2023
Гзира Юнайтед
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Гзира Юнайтед
1 : 1
15.07.2021
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 0
08.07.2021
Гзира Юнайтед
Лига Европы, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 5
06.07.2017
Скендербеу
Лига Европы, 1 раунд
Скендербеу
1 : 0
29.06.2017
Сан-Хулиа
Лига Европы, 1 раунд
Рандерс
3 : 0
09.07.2015
Сан-Хулиа
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