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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Енисей - Локомотив
Енисей - Локомотив: обзор матча 17 июля 2011
Енисей
17.07.2011, воскресенье, 13:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Локомотив
3'
В. Игнатьев
14'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Енисей - Локомотив
Замена
С. Иванов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Р. Ситдиков
️️️️
В. Коробкин
Замена
Б. Киракосян
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Сычев
Желтая карточка
В. Лешонок
Замена
С. Гончаров
️️️️
Р. Сурнев
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Лоськов
Желтая карточка
М. Оздоев
14'
ГОЛ! 0:2!
Майкон
ГОЛ! 0:1!
В. Игнатьев
Пас отдал
Д. Сычев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Андрей Синицын
ВР
2
Владимир Федорив
ЛЗ
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
21
Валерий Коробкин
ОП
2
Роман Сурнев
ЦП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
11
Алексей Базанов
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ПВ
11
Майкон
ЦФ
Енисей
1
Илья Ильин
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
22
Александр Ковалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
88
Раис Ситдиков
ОП
11
Станислав Гончаров
ЦП
19
Сергей Лужков
ЦП
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
4-1-4-1
88
Синицын
2
Федорив
5
Пятикопов
80
Качан
22
Шабаев
21
Коробкин
9
Лешонок
2
Сурнев
15
Фатуллаев
11
Базанов
9
Гаурачс
3-2-3-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
90
Бурлак
20
Игнатьев
55
Янбаев
21
Оздоев
10
Лоськов
88
Глушаков
0
Сычев
11
Майкон
2
Сурнев
11
Гончаров
11
Гончаров
2
Сурнев
9
Гаурачс
23
Киракосян
23
Киракосян
9
Гаурачс
21
Коробкин
88
Ситдиков
88
Ситдиков
21
Коробкин
0
Сычев
6
Торбинский
6
Торбинский
0
Сычев
10
Лоськов
9
Ибричич
9
Ибричич
10
Лоськов
20
Игнатьев
99
Иванов
99
Иванов
20
Игнатьев
Остались в запасе
Енисей
Локомотив
22
Александр Ковалев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Главный тренер
Александр Алферов
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Остались в запасе
22
Александр Ковалев
ЦЗ
19
Сергей Лужков
ЦП
1
Илья Ильин
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Енисей - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Алексей Стипиди (Краснодар)
Делегат:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
16000 из 22500 зрителей (71%)
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