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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 17 марта 2012
Герта
17.03.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 6
Завершен
Бавария
9'
Т. Мюллер
12'
А. Роббен
19'
А. Роббен (П)
50'
М. Гомес (П)
51'
Т. Кроос
67'
А. Роббен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Рибери
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Рамос
Замена
Д. Праньич
️️️️
А. Роббен
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ с пенальти! 0:6!
А. Роббен
Желтая карточка
Р. Хубник
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Мюллер
ГОЛ! 0:5!
Т. Кроос
ГОЛ с пенальти! 0:4!
М. Гомес
Замена
А. Моралес
️️️️
Ф. Пердедай
Замена
С. Бурхерт
️️️️
Т. Крафт
Желтая карточка
Раффаэл
19'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Роббен
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Фанол Пердедай
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-4-2
1
Крафт
11
Баcтианс
4
Хубник
16
Янкер
22
Лелль
13
Рукавица
8
Пердедай
16
Оттль
18
Нимайер
20
Рамос
11
Раффаэл
4-1-3-2
1
Нойер
21
Лам
28
Бадштубер
17
Боатенг
5
Алаба
14
Густаво
10
Роббен
8
Кроос
7
Рибери
27
Гомес
13
Мюллер
1
Крафт
30
Бурхерт
30
Бурхерт
1
Крафт
8
Пердедай
27
Моралес
27
Моралес
8
Пердедай
20
Рамос
10
Ласогга
10
Ласогга
20
Рамос
10
Роббен
32
Праньич
32
Праньич
10
Роббен
7
Рибери
13
Рафинья
13
Рафинья
7
Рибери
13
Мюллер
44
Тимощук
44
Тимощук
13
Мюллер
Остались в запасе
Герта
Бавария
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Герта - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
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