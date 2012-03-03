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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 03 марта 2012
Байер
03.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Бавария
80'
Ш. Кисслинг
90'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 2:0!
К. Беллараби
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
С. Рольфес
️️️️
Р. Аугусто
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
К. Беллараби
️️️️
А. Шюррле
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Ш. Райнарц
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Э. Дердийок
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
О. Топрак
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Ф. Рибери
️️️️
М. Гомес
Замена
Э. Дердийок
️️️️
М. Фридрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
5
Давид Алаба
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
10
Микаэль Ортега
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
7
Райнарц
2
Фридрих
21
Топрак
3
Кадлец
8
Бендер
8
Кастро
20
Шюррле
7
Аугусто
11
Кисслинг
4-2-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
28
Бадштубер
17
Боатенг
21
Лам
14
Густаво
5
Алаба
10
Роббен
8
Кроос
27
Гомес
13
Мюллер
7
Аугусто
6
Рольфес
6
Рольфес
7
Аугусто
20
Шюррле
38
Беллараби
38
Беллараби
20
Шюррле
2
Фридрих
9
Дердийок
9
Дердийок
2
Фридрих
27
Гомес
7
Рибери
7
Рибери
27
Гомес
13
Мюллер
18
Петерсен
18
Петерсен
13
Мюллер
8
Кроос
40
Олич
40
Олич
8
Кроос
Остались в запасе
Байер
Бавария
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Байер - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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