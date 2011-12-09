Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 09 декабря 2011
Герта
09.12.2011, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
23'
А. Рамос
18'
К. Хунтелаар
41'
Т. Пукки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
Замена
М. Хегер
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Ронни
️️️️
П. Нимайер
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Т. Пукки
Замена
Т. Торун
️️️️
П. Эберт
Замена
К. Мориц
️️️️
Л. Холтби
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 1:2!
Т. Пукки
Пас отдал
Рауль
ГОЛ! 1:1!
А. Рамос
Пас отдал
Раффаэл
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
К. Фукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
(К)
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Адриан Рамос
ЛП
16
Андреас Оттль
ОП
18
Петер Нимайер
ОП
11
Раффаэл
ЦП
20
Патрик Эберт
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
(К)
ПЗ
20
Теему Пукки
ЛП
90
Льюис Холтби
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Рауль
АП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-2-3-1
1
Крафт
3
Кобиашвили
4
Миятович
4
Хубник
22
Лелль
16
Оттль
18
Нимайер
20
Рамос
11
Раффаэл
20
Эберт
10
Ласогга
4-4-1-1
1
Уннершталь
5
Хеведес
32
Матип
14
Пападопулос
28
Фукс
14
Хурадо
90
Холтби
13
Джонс
20
Пукки
7
Рауль
21
Хунтелаар
18
Нимайер
12
Ронни
12
Ронни
18
Нимайер
20
Эберт
8
Торун
8
Торун
20
Эберт
20
Пукки
7
Дракслер
7
Дракслер
20
Пукки
14
Хурадо
6
Хегер
6
Хегер
14
Хурадо
90
Холтби
18
Мориц
18
Мориц
90
Холтби
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Герта - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" (пятница, 9 декабря)
Новости команд
Все
Герта
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+