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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 15 октября 2011
Бавария
15.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Герта
5'
М. Гомес
7'
Ф. Рибери
13'
Б. Швайнштайгер
69'
М. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
Замена
Д. Контенто
️️️️
Ф. Лам
Замена
И. Олич
️️️️
М. Гомес
Замена
Д. Алаба
️️️️
Т. Мюллер
Замена
А. Рамос
️️️️
П. Ласогга
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Гомес
Замена
А. Моралес
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
П. Эберт
Желтая карточка
Раффаэл
Желтая карточка
Т. Торун
ГОЛ! 3:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
Ф. Рибери
13'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
17
Боатенг
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
21
Лам
44
Тимощук
7
Рибери
8
Кроос
31
Швайнштайгер
27
Гомес
13
Мюллер
4-4-2
1
Крафт
22
Лелль
4
Миятович
4
Хубник
3
Кобиашвили
18
Нимайер
28
Бен-Хатира
16
Оттль
20
Эберт
11
Раффаэл
10
Ласогга
21
Лам
26
Контенто
26
Контенто
21
Лам
13
Мюллер
5
Алаба
5
Алаба
13
Мюллер
27
Гомес
40
Олич
40
Олич
27
Гомес
20
Эберт
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
20
Эберт
28
Бен-Хатира
27
Моралес
27
Моралес
28
Бен-Хатира
10
Ласогга
20
Рамос
20
Рамос
10
Ласогга
Остались в запасе
Бавария
Герта
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Бавария - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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