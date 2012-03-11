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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Таврия
Карпаты - Таврия: обзор матча 11 марта 2012
Карпаты
11.03.2012, воскресенье, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Таврия
37'
Лукас
47'
А. Касьян
62'
С. Назаренко (П)
71'
С. Гирский (АГ)
77'
А. Шиндер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Таврия
+3
Замена
Ю. Путраш
️️️️
А. Шиндер
+1
Желтая карточка
Ф. Кубик
Желтая карточка
А. Гладкий
+1
Замена
А. Гладкий
️️️️
С. Гирский
Замена
Т. Кинк
️️️️
М. Кополовец
ГОЛ! 2:3!
А. Шиндер
Пас отдал
М. Калиниченко
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
С. Гирский
Замена
М. Фещук
️️️️
Ф. Ади
Замена
Гомес
️️️️
М. Нэ
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Назаренко
Замена
П. Ксенз
️️️️
М. Даушвили
Желтая карточка
Ф. Ади
ГОЛ! 2:0!
А. Касьян
Пас отдал
М. Даушвили
Желтая карточка
И. Ощипко
ГОЛ! 1:0!
Лукас
Пас отдал
Э. Перейра
Желтая карточка
В. Болохан
Желтая карточка
М. Любичич
Желтая карточка
А. Касьян
19'
Желтая карточка
М. Даушвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
23
Вадим Болохан
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
24
Эрик Перейра
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
29
Марин Любичич
ЦП
16
Марко Нэ
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
55
Роман Подоляк
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Тармо Кинк
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
27
Гомес
ОП
24
Руслан Платон
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
3-3-2-2
22
Тлумак
41
Гирский
23
Болохан
4
Милошевич
18
Кополовец
19
Ткачук
35
Ощипко
24
Перейра
20
Даушвили
7
Лукас
19
Касьян
4-4-2
13
Кахриман
20
Буссаиди
8
Аделейе
5
Езерский
7
Кубик
16
Нэ
9
Назаренко
25
Калиниченко
29
Любичич
7
Шиндер
9
Ади
20
Даушвили
19
Ксенз
19
Ксенз
20
Даушвили
18
Кополовец
9
Кинк
9
Кинк
18
Кополовец
41
Гирский
20
Гладкий
20
Гладкий
41
Гирский
7
Шиндер
40
Путраш
40
Путраш
7
Шиндер
16
Нэ
27
Гомес
27
Гомес
16
Нэ
9
Ади
10
Фещук
10
Фещук
9
Ади
Остались в запасе
Карпаты
Таврия
55
Роман Подоляк
ЦЗ
31
Александр Ильющенков
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Главный тренер
Владимир Шаран
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
24
Руслан Платон
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Остались в запасе
55
Роман Подоляк
ЦЗ
31
Александр Ильющенков
ВР
15
Тарас Петривский
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
23
Станислав Причиненко
ЛП
24
Руслан Платон
ЦФ
14
Абдулвахид Афолаби
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Карпаты - Таврия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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