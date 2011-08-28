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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Металлист
Карпаты - Металлист: обзор матча 28 августа 2011
Карпаты
28.08.2011, воскресенье, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
83'
Кристобаль
31'
К. Хавьер
89'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Металлист
+4
Желтая карточка
А. Горяинов
Вторая желтая
М. Кополовец
+3
Желтая карточка
А. Федецкий
ГОЛ! 1:2!
М. Девич
Пас отдал
К. Хавьер
Вторая желтая
Фининьо
Желтая карточка
Г. Балажиц
ГОЛ! 1:1!
Кристобаль
Пас отдал
М. Кополовец
Замена
О. Шелаев
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
М. Обрадович
Желтая карточка
М. Кополовец
Замена
М. Девич
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
Фининьо
Замена
Кристобаль
️️️️
С. Зенев
Замена
Т. Петривский
️️️️
И. Худобяк
Замена
М. Кополовец
️️️️
В. Батиста
Желтая карточка
С. Валяев
Замена
Фининьо
️️️️
Д. Кристальдо
Желтая карточка
О. Голодюк
ГОЛ! 0:1!
К. Хавьер
Пас отдал
Х. Соса
Желтая карточка
Х. Соса
15'
Желтая карточка
М. Торсильери
Желтая карточка
И. Ощипко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Кристобаль
ПП
Металлист
13
Фининьо
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
32
Марко Девич
ЦФ
4-1-2-3
1
Богатинов
35
Ощипко
6
Балажиц
20
Гомес
44
Федецкий
19
Ткачук
16
Худобяк
32
Голодюк
7
Лукас
80
Батиста
20
Зенев
4-3-1-2
29
Горяинов
26
Обрадович
18
Гуйе
6
Торсильери
19
Пшеничных
78
Валяев
8
Эдмар
7
Соса
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
80
Батиста
18
Кополовец
18
Кополовец
80
Батиста
16
Худобяк
15
Петривский
15
Петривский
16
Худобяк
20
Зенев
9
Кристобаль
9
Кристобаль
20
Зенев
9
Кристальдо
13
Фининьо
13
Фининьо
9
Кристальдо
7
Соса
5
Шелаев
5
Шелаев
7
Соса
11
Тайсон
32
Девич
32
Девич
11
Тайсон
Остались в запасе
Карпаты
Металлист
22
Андрей Тлумак
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
22
Андрей Тлумак
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Карпаты - Металлист
5
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Украина
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