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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр
Заря - Днепр: обзор матча 11 сентября 2011
Заря
11.09.2011, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Днепр
45'
Д. Хомченовский
84'
М. Билый
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Днепр
Замена
М. Белый
️️️️
Д. Липартия
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Билый
Пас отдал
Д. Липартия
Замена
М. Илюк
️️️️
Т. Лазарович
Желтая карточка
В. Мандзюк
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
А. Гладкий
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
Е. Коноплянка
Замена
Д. Олейник
️️️️
С. Инкум
Желтая карточка
Д. Хомченовский
ГОЛ! 1:0!
Д. Хомченовский
Пас отдал
М. Билый
Замена
В. Милько
️️️️
Бруно
Желтая карточка
С. Инкум
18'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
21
Бруно
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
45
Максим Илюк
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Шуховцев
33
Олейник
20
Аддо
13
Коротецкий
16
Ярмаш
21
Бруно
33
Билый
6
Каменюка
10
Хомченовский
27
Лазарович
13
Липартия
3-2-2-2-1
1
Каниболоцкий
22
Инкум
23
Стринич
14
Чеберячко
5
Мандзюк
15
Кулаков
18
Боатенг
28
Шахов
20
Жулиано
22
Коноплянка
9
Калинич
27
Лазарович
45
Илюк
45
Илюк
27
Лазарович
13
Липартия
29
Белый
29
Белый
13
Липартия
21
Бруно
14
Милько
14
Милько
21
Бруно
22
Инкум
16
Олейник
16
Олейник
22
Инкум
22
Коноплянка
10
Зозуля
10
Зозуля
22
Коноплянка
18
Боатенг
20
Гладкий
20
Гладкий
18
Боатенг
Остались в запасе
Заря
Днепр
7
Иван Петряк
ЛВ
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
13
Юрий Мартыщук
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Заря - Днепр
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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