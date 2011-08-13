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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Динамо К
Арсенал - Динамо К: обзор матча 13 августа 2011
Арсенал
13.08.2011, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
37'
А. Шевченко (П)
39'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Динамо К
+4
Замена
М. Нинкович
️️️️
Б. Идейе
Замена
Е. Хачериди
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Шевченко
Замена
В. Гоменюк
️️️️
А. Ковпак
Желтая карточка
А. Богданов
Замена
С. Миколюнас
️️️️
М. Шацких
+2
Желтая карточка
Б. Идейе
Желтая карточка
Б. Шершун
ГОЛ! 0:2!
Б. Идейе
Пас отдал
А. Шевченко
Желтая карточка
М. Шацких
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Шевченко
Замена
А. Богданов
️️️️
А. Старгородский
Красная карточка
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
4
Андрей Хомин
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
26
Роман Еременко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
11
Вели Лампи
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
3-5-1-1
12
Боровик
23
Шершун
6
Шоава
14
Полевой
11
Старгородский
16
Шацких
25
Максимов
35
Грицай
30
Кобахидзе
4
Хомин
39
Ковпак
4-1-2-3
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
3
Бетао
3
Попов
26
Еременко
7
Ярмоленко
19
Гармаш
12
Идейе
0
Милевский
7
Шевченко
16
Шацких
13
Миколюнас
13
Миколюнас
16
Шацких
11
Старгородский
90
Богданов
90
Богданов
11
Старгородский
39
Ковпак
8
Гоменюк
8
Гоменюк
39
Ковпак
7
Ярмоленко
34
Хачериди
34
Хачериди
7
Ярмоленко
12
Идейе
36
Нинкович
36
Нинкович
12
Идейе
7
Шевченко
88
Алиев
88
Алиев
7
Шевченко
Остались в запасе
Арсенал
Динамо К
18
Абейку Куанса
ЦП
11
Вели Лампи
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
35
Максим Коваль
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
18
Абейку Куанса
ЦП
11
Вели Лампи
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Арсенал - Динамо К
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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