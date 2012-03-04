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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

04.03.2012, Воскресенье, 20:10 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Трансляция: "Россия 2" 20:05 (прямая) Англия. Премьер-Лига, 27 тур Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
2 тур
22 августа, понедельник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 19:10 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
10 тур
30 октября, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
36 тур
24 апреля, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
5 тур
12 сентября, суббота 20:30 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/4 финала
1 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
34 тур
25 апреля, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 5:2 Тоттенхэм
17 тур
13 декабря, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед
Кубок Английской лиги (2008/2009)
Финал,
1 марта, воскресенье 18:00 Манчестер Юнайтед 0:0
(4:1)п		 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
24 января, суббота 20:15 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
25 тур
2 февраля, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
4 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 28 5 5 93:29 +64 89
2. Манчестер Юн 38 28 5 5 89:33 +56 89
3. Арсенал 38 21 7 10 74:49 +25 70
4. Тоттенхэм 38 20 9 9 66:41 +25 69
5. Ньюкасл 38 19 8 11 56:51 +5 65
6. Челси 38 18 10 10 65:46 +19 64
7. Эвертон 38 15 11 12 50:40 +10 56
8. Ливерпуль 38 14 10 14 47:40 +7 52
9. Фулхэм 38 14 10 14 48:51 -3 52
10. Вест Бромвич 38 13 8 17 45:52 -7 47
11. Суонси 38 12 11 15 44:51 -7 47
12. Норвич Сити 38 12 11 15 52:66 -14 47
13. Сандерленд 38 11 12 15 45:46 -1 45
14. Сток Сити 38 11 12 15 36:53 -17 45
15. Уиган 38 11 10 17 42:62 -20 43
16. Астон Вилла 38 7 17 14 37:53 -16 38
17. КПР 38 10 7 21 43:66 -23 37
18. Болтон 38 10 6 22 46:77 -31 36
19. Блэкберн 38 8 7 23 48:78 -30 31
20. Вулверхэмптон 38 5 10 23 40:82 -42 25
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