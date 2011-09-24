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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Суонси
Челси - Суонси: обзор матча 24 сентября 2011
Челси
24.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
4 : 1
Завершен
Суонси
28'
Ф. Торрес
33'
Рамирес
75'
Рамирес
90+4'
Д. Дрогба
84'
Э. Уилльямс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Суонси
ГОЛ! 4:1!
Д. Дрогба
Пас отдал
Ф. Малуда
+4
Желтая карточка
Д. Оби Микел
+3
Желтая карточка
Н. Тэйлор
ГОЛ! 3:1!
Э. Уилльямс
Пас отдал
М. Говер
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Д. Дрогба
️️️️
Н. Анелька
ГОЛ! 3:0!
Рамирес
Пас отдал
Ж. Босингва
Желтая карточка
Г. Монк
Замена
С. Добби
️️️️
Н. Дайер
Замена
Д. Грэм
️️️️
Л. Лита
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Н. Дайер
Замена
У. Раутледж
️️️️
Л. Бриттон
Травма
Д. Терри
Красная карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Х. Мата
ГОЛ! 2:0!
Рамирес
Пас отдал
Э. Коул
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
39
Николя Анелька
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Гарри Монк
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ПЗ
7
Джо Аллен
ЛП
7
Леон Бриттон
ЦП
21
Марк Говер
ПП
7
Скотт Синклейр
ЛФ
18
Лерой Лита
ЦФ
12
Натан Дайер
РФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
21
Феде Бессоне
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
23
Стивен Добби
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
26
Терри
20
Иванович
3
Босингва
14
Мейрелеш
12
Оби Микел
7
Рамирес
64
Мата
9
Торрес
39
Анелька
4-3-3
13
Ворм
22
Ранхель
5
Уилльямс
16
Монк
3
Тэйлор
21
Говер
7
Бриттон
7
Аллен
12
Дайер
18
Лита
7
Синклейр
14
Мейрелеш
16
МакИкран
16
МакИкран
14
Мейрелеш
64
Мата
13
Малуда
13
Малуда
64
Мата
39
Анелька
11
Дрогба
11
Дрогба
39
Анелька
12
Дайер
23
Добби
23
Добби
12
Дайер
7
Бриттон
15
Раутледж
15
Раутледж
7
Бриттон
18
Лита
12
Грэм
12
Грэм
18
Лита
Остались в запасе
Челси
Суонси
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
21
Феде Бессоне
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
21
Феде Бессоне
ЦЗ
25
Герхард Треммель
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Челси - Суонси
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55
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