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Суонси - Уиган Атлетик
Суонси - Уиган Атлетик: обзор матча 20 августа 2011
Суонси
20.08.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Уиган Атлетик
Замена
Л. Лита
️️️️
Д. Грэм
Желтая карточка
В. Мозес
Замена
Д. Аллен
️️️️
Л. Бриттон
Замена
С. Добби
️️️️
У. Раутледж
Замена
У. Родальега
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. МакКарти
Замена
Р. Стам
️️️️
А. Алькарас
Желтая карточка
Ж. Гомес
18'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
15
Кеми Агустьен
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
31
Морейра
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
21
Марк Говер
ЦП
18
Лерой Лита
ЦФ
27
Люк Мур
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Ворм
3
Тэйлор
29
Колкер
22
Ранхель
5
Уилльямс
7
Бриттон
15
Агустьен
7
Синклейр
15
Раутледж
12
Грэм
12
Дайер
4-5-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
11
Мозес
26
Уотсон
16
Гомес
17
Диаме
16
МакКарти
9
Ди Санто
15
Раутледж
23
Добби
23
Добби
15
Раутледж
7
Бриттон
7
Аллен
7
Аллен
7
Бриттон
12
Грэм
18
Лита
18
Лита
12
Грэм
21
Алькарас
8
Стам
8
Стам
21
Алькарас
16
МакКарти
11
МакАртур
11
МакАртур
16
МакКарти
9
Ди Санто
23
Родальега
23
Родальега
9
Ди Санто
Остались в запасе
Суонси
Уиган Атлетик
31
Морейра
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
12
Майк Поллит
ВР
6
Хэндри Томас
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
5
Алан Тейт
ЦЗ
21
Марк Говер
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
6
Хэндри Томас
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Суонси - Уиган Атлетик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Либерти
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