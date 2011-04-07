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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Брага
Динамо К - Брага: обзор матча 07 апреля 2011
Динамо К
07.04.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Брага
6'
А. Ярмоленко
13'
О. Гусев (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Брага
Замена
А. Мейонг-Зе
️️️️
Лима
Замена
М. Моссоро
️️️️
Л. Салино
Желтая карточка
Г. Попов
Вторая желтая
А. Шевченко
Желтая карточка
А. Шевченко
Желтая карточка
П. Сезар
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
М. Гарсия
Замена
Куштодиу
️️️️
Паулао
Замена
А. Шевченко
️️️️
А. Кравец
Желтая карточка
Кака
13'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
О. Гусев
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
30
Алан
ЛВ
45
Уго Виана
ЦП
88
Вандиньо
(К)
ЦП
30
Леонардо Салино
АП
9
Пауло Сезар
ПВ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Брага
23
Криштиану
ВР
43
Дани
ЦЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
27
Куштодиу
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
4-4-2
1
Шовковский
3
Попов
34
Хачериди
24
Юссуф
21
Данило Силва
7
Ярмоленко
26
Еременко
5
Вукоевич
20
Гусев
11
Кравец
0
Милевский
4-2-3-1
1
Артур
15
Мигел Гарсия
4
Кака
3
Паулао
28
Силвиу
45
Виана
88
Вандиньо
9
Пауло Сезар
30
Салино
30
Алан
9
Лима
11
Кравец
7
Шевченко
7
Шевченко
11
Кравец
3
Паулао
27
Куштодиу
27
Куштодиу
3
Паулао
30
Салино
8
Моссоро
8
Моссоро
30
Салино
9
Лима
30
Мейонг-Зе
30
Мейонг-Зе
9
Лима
Остались в запасе
Динамо К
Брага
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
23
Криштиану
ВР
43
Дани
ЦЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
23
Криштиану
ВР
43
Дани
ЦЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Динамо К - Брага
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:50 (прямая)
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