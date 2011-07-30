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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Ростов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 30 июля 2011
Ростов (мол)
30.07.2011, суббота, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
50'
Г. Нуров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Локомотив (мол)
+3
Замена
С. Цвейба
️️️️
К. Павлов
+2
Замена
С. Синявский
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
И. Губанов
Замена
Е. Филиппов
️️️️
В. Мироник
Замена
Н. Дубчак
️️️️
Г. Нуров
Замена
Т. Мирзоев
️️️️
А. Зотов
Замена
Д. Доля
️️️️
А. Прошин
Замена
А. Кулишев
️️️️
Ф. Дворников
Замена
А. Демченко
️️️️
Т. Мустафин
Замена
С. Зуйков
️️️️
Н. Самохвалов
Желтая карточка
А. Ткач
ГОЛ! 0:1!
Г. Нуров
Желтая карточка
Ф. Дворников
Замена
А. Ткач
️️️️
Д. Кухарчук
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Маренич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
22
Никита Самохвалов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
71
Александр Маренич
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Закускин
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
Главный тренер
Владимир Волчек
Ростов (мол)
51
Расул Фарфутдинов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
40
Дмитрий Доля
ЦЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
43
Тимур Мирзоев
ЦП
69
Евгений Филиппов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
88
Роман Быков
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
93
Семен Синявский
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
3-2-1-2
30
Соловьев
37
Хагба
77
Прошин
2
Кулеша
5
Мироник
26
Мустафин
45
Кухарчук
9
Дворников
70
Гурбанов
4-4-2
52
Боданов
22
Самохвалов
93
Бурнаш
0
Дьяков
11
Павлов
8
Закускин
24
Хартияди
78
Калинский
71
Маренич
94
Нуров
7
Полоз
45
Кухарчук
13
Ткач
13
Ткач
45
Кухарчук
26
Мустафин
17
Демченко
17
Демченко
26
Мустафин
9
Дворников
32
Кулишев
32
Кулишев
9
Дворников
77
Прошин
40
Доля
40
Доля
77
Прошин
68
Зотов
43
Мирзоев
43
Мирзоев
68
Зотов
5
Мироник
69
Филиппов
69
Филиппов
5
Мироник
7
Полоз
93
Синявский
93
Синявский
7
Полоз
94
Нуров
7
Дубчак
7
Дубчак
94
Нуров
22
Самохвалов
23
Зуйков
23
Зуйков
22
Самохвалов
11
Павлов
14
Цвейба
14
Цвейба
11
Павлов
71
Маренич
14
Барсов
14
Барсов
71
Маренич
Остались в запасе
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
51
Расул Фарфутдинов
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
88
Роман Быков
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
51
Расул Фарфутдинов
ВР
Остались в запасе
88
Роман Быков
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Ростов (мол) - Локомотив (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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