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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Зенит (мол)
Анжи (мол) - Зенит (мол): обзор матча 23 июля 2011
Анжи (мол)
23.07.2011, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
59'
А. Исах Элиакву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Зенит (мол)
Замена
Д. Расулов
️️️️
Ш. Мухаммад
+2
Замена
Г. Гаджиев
️️️️
М. Курбанов
Желтая карточка
М. Мирзабеков
Замена
В. Сиротов
️️️️
С. Цыганов
Замена
А. Каюков
️️️️
В. Сушкин
Замена
П. Шувалов
️️️️
Д. Терентьев
Замена
А. Ибрагимов
️️️️
Э. Джангишиев
ГОЛ! 1:0!
А. Исах Элиакву
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
А. Джако
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
И. Климиашвили
Желтая карточка
Д. Терентьев
18'
Желтая карточка
В. Сушкин
Желтая карточка
О. Клява
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
15
Ираклий Климиашвили
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
31
Арафат Джако
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Анжи (мол)
35
Азамат Ибрагимов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
2
Александр Манюков
ЦП
23
Алексей Каюков
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
60
Павел Шувалов
ЦФ
4-4-2
1
Дженетов
75
Ибрагимгаджиев
35
Клява
15
Гусейнов
44
Курбанов
15
Климиашвили
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
47
Джангишиев
31
Джако
92
Мирзаев
3-2-2-3
1
Зайцев
3
Костин
5
Чеминава
88
Телегин
43
Терентьев
4
Васильев
34
Бочаров
5
Зинков
10
Сушкин
10
Матяш
9
Цыганов
47
Джангишиев
35
Ибрагимов
35
Ибрагимов
47
Джангишиев
15
Климиашвили
33
Элиакву
33
Элиакву
15
Климиашвили
17
Мухаммад
24
Расулов
24
Расулов
17
Мухаммад
44
Курбанов
98
Гаджиев
98
Гаджиев
44
Курбанов
31
Джако
21
Илуридзе
21
Илуридзе
31
Джако
9
Цыганов
37
Сиротов
37
Сиротов
9
Цыганов
10
Сушкин
23
Каюков
23
Каюков
10
Сушкин
43
Терентьев
60
Шувалов
60
Шувалов
43
Терентьев
Остались в запасе
Анжи (мол)
Зенит (мол)
Главный тренер
Руслан Агаларов
93
Алексей Панфилов
ЦФ
2
Александр Манюков
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
Остались в запасе
93
Алексей Панфилов
ЦФ
2
Александр Манюков
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Анжи (мол) - Зенит (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
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