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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
Вячеслав Семёнов (Гатчина), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)

Крылья Советов - Динамо

25.09.2011, Воскресенье, 18:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 25 тур Крылья Советов - Динамо Молодежные команды: 1 - 0
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
10 тур
21 мая, суббота 16:15 Динамо 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
15 тур
31 июля, суббота 21:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 18:15 Крылья Советов 3:1 Динамо
6 тур
25 апреля, суббота 16:30 Динамо 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:3 Динамо
9 тур
7 мая, среда 20:30 Динамо 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
30 сентября, воскресенье 17:45 Динамо 1:1 Крылья Советов
11 тур
26 мая, суббота 16:00 Крылья Советов 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
21 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
6 тур
23 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
15 тур
10 июля, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 4:1 Динамо
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Динамо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
30 тур
22 октября, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:0 Динамо
1 тур
11 марта, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
9 тур
17 мая, среда 00:00 Динамо 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Динамо
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Динамо 3:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Динамо 1:1 Крылья Советов
15 тур
1 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
20 тур
6 августа, среда 00:00 Крылья Советов 0:1 Динамо
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Динамо 0:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
30 тур
2 октября, среда 00:00 Динамо 2:1 Крылья Советов
13 тур
18 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Динамо
Чемпионат России 1995
26 тур
23 сентября, суббота 00:00 Динамо 4:1 Крылья Советов
5 тур
9 мая, вторник 00:00 Крылья Советов 1:4 Динамо
Чемпионат России 1994
24 тур
19 сентября, понедельник 00:00 Крылья Советов 1:1 Динамо
7 тур
16 апреля, суббота 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
28 тур
19 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 3:0 Крылья Советов
12 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Динамо
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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