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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 23 апреля 2011
Краснодар
23.04.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 4
Завершен
Локомотив
81'
Е. Шипицин
6'
Р. Шишкин
43'
С. Ибричич (П)
49'
В. Игнатьев
74'
Д. Сычев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Локомотив
Замена
А. Гатагов
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
А. Кульчий
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 1:4!
Е. Шипицин
Пас отдал
Н. Дринчич
ГОЛ! 0:4!
Д. Сычев
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Абреу
Замена
Д. Сычев
️️️️
С. Ибричич
Желтая карточка
М. Оздоев
Замена
С. Гогниев
️️️️
И. Пикущак
Замена
А. Михеев
️️️️
Жоаозиньо
ГОЛ! 0:3!
В. Игнатьев
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Ибричич
ГОЛ! 0:1!
Р. Шишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Евгений Шипицин
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
24
Александр Кульчий
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
31
Артур Адамян
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
99
Станислав Иванов
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-5-1
1
Городов
33
Анджелкович
25
Шипицин
4
Тубич
22
Враньеш
22
Жоаозиньо
24
Кульчий
26
Абреу
18
Дринчич
50
Татарчук
10
Пикущак
3-2-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
90
Бурлак
20
Игнатьев
55
Янбаев
9
Ибричич
10
Лоськов
21
Оздоев
6
Торбинский
11
Майкон
22
Жоаозиньо
90
Михеев
90
Михеев
22
Жоаозиньо
26
Абреу
21
Ерохин
21
Ерохин
26
Абреу
10
Пикущак
2
Гогниев
2
Гогниев
10
Пикущак
20
Игнатьев
9
Гатагов
9
Гатагов
20
Игнатьев
10
Лоськов
24
Фалл
24
Фалл
10
Лоськов
9
Ибричич
0
Сычев
0
Сычев
9
Ибричич
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
31
Артур Адамян
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
31
Артур Адамян
ЦП
1
Игорь Усминский
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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