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Расписание матчей
Швеция - Украина
Швеция - Украина: обзор матча 09 февраля 2011
Швеция
09.02.2011, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Украина
7'
Й. Элмандер
18'
М. Девич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Швеция - Украина
Пенальти не реализован!
Э. Байрами
ГОЛ!
Е. Коноплянка
4:5
ГОЛ!
М. Лустиг
4:4
ГОЛ!
Р. Ротань
3:4
ГОЛ!
С. Эрикссон
3:3
ГОЛ!
Н. Морозюк
2:3
ГОЛ!
С. Ларссон
2:2
ГОЛ!
А. Алиев
1:2
Пенальти не реализован!
К. Чельстрем
ГОЛ!
А. Тимощук
1:1
ГОЛ!
А. Гранквист
1:0
Пенальти не реализован!
А. Кравец
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Степаненко
Замена
С. Эрикссон
️️️️
А. Свенссон
Замена
Ф. Стенман
️️️️
Б. Сафари
Замена
Н. Морозюк
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
Т. Михалик
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Э. Байрами
️️️️
Й. Элмандер
Замена
В. Эльм
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
О. Мельберг
️️️️
Д. Майсторович
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Девич
Желтая карточка
К. Чельстрем
Травма
Т. Михалик
Желтая карточка
А. Кучер
Желтая карточка
Д. Майсторович
Желтая карточка
А. Свенссон
20'
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Девич
Желтая карточка
А. Исакссон
17'
ГОЛ! 1:0!
Й. Элмандер
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
17
Беранг Сафари
ЛЗ
4
Даниэль Майсторович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
21
Кристиан Вильхельмссон
ЛП
8
Андерс Свенссон
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
10
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Украина
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
2
Александр Романчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
21
Денис Олейник
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
22
Артем Кравец
ЦФ
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Швеция
23
Йохан Далин
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
0
Фредерик Стенман
ЦЗ
3
Олоф Мельберг
ЦЗ
0
Себастьян Эрикссон
ЦП
0
Виктор Эльм
ЦП
19
Эмир Байрами
РФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
8
Александр Алиев
АП
9
Олег Гусев
ПП
4-4-2
1
Исакссон
17
Сафари
4
Майсторович
4
Гранквист
2
Лустиг
21
Вильхельмссон
8
Свенссон
9
Чельстрем
7
Ларссон
11
Элмандер
10
Ибрагимович
4-1-2-1-2
1
Шовковский
17
Федецкий
5
Кучер
17
Михалик
2
Романчук
6
Степаненко
14
Ротань
7
Ярмоленко
21
Олейник
22
Девич
22
Кравец
17
Сафари
0
Стенман
0
Стенман
17
Сафари
8
Свенссон
0
Эрикссон
0
Эрикссон
8
Свенссон
4
Майсторович
3
Мельберг
3
Мельберг
4
Майсторович
10
Ибрагимович
0
Эльм
0
Эльм
10
Ибрагимович
11
Элмандер
19
Байрами
19
Байрами
11
Элмандер
6
Степаненко
4
Тимощук
4
Тимощук
6
Степаненко
21
Олейник
9
Морозюк
9
Морозюк
21
Олейник
7
Ярмоленко
8
Алиев
8
Алиев
7
Ярмоленко
22
Девич
10
Коноплянка
10
Коноплянка
22
Девич
Остались в запасе
Швеция
Украина
23
Йохан Далин
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Главный тренер
Ларс Лагербек
12
Андрей Пятов
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
23
Йохан Далин
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
9
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Швеция - Украина
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
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Швеция
Лига наций, 3 тур
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1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
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Лига наций, 1 тур
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25.09.2026
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Франция
3 : 0
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14.11.2026
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Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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