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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - ПСВ
Лилль - ПСВ: обзор матча 17 февраля 2011
Лилль
17.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
ПСВ
6'
И. Гуйе
31'
Т. Де Мело
83'
В. Баума
84'
О. Тойвонен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - ПСВ
Желтая карточка
О. Баккал
Желтая карточка
О. Шеджу
Замена
Марсело
️️️️
М. Берг
Замена
Жервиньо
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 2:2!
О. Тойвонен
Пас отдал
М. Берг
ГОЛ! 2:1!
В. Баума
Желтая карточка
Д. Розегнал
Замена
Ф. Берья
️️️️
М. Дебюши
Замена
Й. Кабай
️️️️
Д. Вандам
Замена
С. Вуйтенс
️️️️
О. Энгелаар
Замена
О. Баккал
️️️️
Д. Ленс
Желтая карточка
О. Энгелаар
Желтая карточка
Э. Питерс
Желтая карточка
П. Фро
ГОЛ! 2:0!
Т. Де Мело
Пас отдал
М. Дебюши
Желтая карточка
Л. Обраньяк
14'
ГОЛ! 1:0!
И. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
ПСВ
1
Кассио
ВР
6
Марсело
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
10
Стефан Нейланд
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
3-3-2-2
1
Ландро
25
Вандам
14
Розегнал
27
Шеджу
19
Эмерсон
5
Гуйе
26
Дебюши
6
Дюмон
7
Обраньяк
11
Фро
9
Де Мело
4-5-1
15
Исакссон
11
Манолев
3
Родригес
3
Баума
33
Питерс
17
Ленс
11
Тойвонен
13
Хатчинсон
24
Энгелаар
10
Джуджак
33
Берг
26
Дебюши
18
Берья
18
Берья
26
Дебюши
25
Вандам
29
Кабай
29
Кабай
25
Вандам
11
Фро
27
Жервиньо
27
Жервиньо
11
Фро
33
Берг
6
Марсело
6
Марсело
33
Берг
17
Ленс
17
Баккал
17
Баккал
17
Ленс
24
Энгелаар
30
Вуйтенс
30
Вуйтенс
24
Энгелаар
Остались в запасе
Лилль
ПСВ
30
Барель Моуко
ВР
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Лилль - ПСВ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Пьер Моруа
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