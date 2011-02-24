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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Лилль
ПСВ - Лилль: обзор матча 24 февраля 2011
ПСВ
24.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Лилль
55'
Б. Джуджак
67'
Д. Ленс
73'
Марсело
23'
П. Фро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Лилль
Замена
О. Баккал
️️️️
Б. Джуджак
Замена
С. Вуйтенс
️️️️
О. Энгелаар
Замена
О. Шеджу
️️️️
А. Рами
ГОЛ! 3:1!
Марсело
Пас отдал
Б. Джуджак
Желтая карточка
М. Берг
Замена
М. Сов
️️️️
Т. Де Мело
ГОЛ! 2:1!
Д. Ленс
Пас отдал
М. Берг
Замена
Э. Азар
️️️️
Р. Мавуба
Вторая желтая
П. Фро
Желтая карточка
Б. Джуджак
Желтая карточка
П. Фро
ГОЛ! 1:1!
Б. Джуджак
ГОЛ! 0:1!
П. Фро
Пас отдал
Т. Де Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
11
Ола Тойвонен
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ПСВ
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
9
Женеро Зефуйк
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
4-5-1
15
Исакссон
33
Питерс
3
Баума
6
Марсело
11
Манолев
10
Джуджак
24
Энгелаар
13
Хатчинсон
17
Ленс
11
Тойвонен
33
Берг
4-1-3-2
30
Моуко
25
Вандам
14
Розегнал
23
Рами
19
Эмерсон
5
Гуйе
24
Мавуба
6
Дюмон
7
Обраньяк
9
Де Мело
11
Фро
10
Джуджак
17
Баккал
17
Баккал
10
Джуджак
24
Энгелаар
30
Вуйтенс
30
Вуйтенс
24
Энгелаар
23
Рами
27
Шеджу
27
Шеджу
23
Рами
24
Мавуба
10
Азар
10
Азар
24
Мавуба
9
Де Мело
17
Сов
17
Сов
9
Де Мело
Остались в запасе
ПСВ
Лилль
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
2
Франциско Родригес
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
9
Женеро Зефуйк
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
Остались в запасе
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча ПСВ - Лилль
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Филипс
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