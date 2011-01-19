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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лидс - Арсенал
Лидс - Арсенал: обзор матча 19 января 2011
Лидс
19.01.2011, среда, 23:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Арсенал
37'
Б. Джонсон
5'
С. Насри
35'
Б. Санья
75'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лидс - Арсенал
Желтая карточка
Д. Хаусон
+3
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
Р. Снодграсс
Замена
Г. Клиши
️️️️
С. Насри
Замена
Л. Сэм
️️️️
С. Уотт
ГОЛ! 1:3!
Р. ван Перси
Пас отдал
Н. Бендтнер
Замена
Р. ван Перси
️️️️
А. Сонг
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Аршавин
Замена
Д. Сомма
️️️️
Б. Пайнтер
Замена
Л. Бромби
️️️️
Э. О'Брайн
ГОЛ! 1:2!
Б. Джонсон
ГОЛ! 0:2!
Б. Санья
ГОЛ! 0:1!
С. Насри
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Каспер Шмейхель
ВР
19
Бен Паркер
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
29
Пол Коннолли
ПЗ
10
Макс Градель
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ОП
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
7
Санчес Уотт
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Билли Пайнтер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бакари Санья
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
8
Александр Сонг
ПЗ
3
Киран Гиббс
ЛП
14
Самир Насри
(К)
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
28
Андрей Аршавин
АП
32
Никлас Бендтнер
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лидс
1
Шейн Хиггс
ВР
26
Лей Бромби
ЦЗ
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
10
Ллойд Сэм
ЦП
26
Энди Хьюз
ЦП
27
Давид Сомма
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Арсенал
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
19
Паркер
5
О'Брайн
4
Брюс
29
Коннолли
4
Джонсон
10
Градель
16
Хаусон
23
Снодграсс
7
Уотт
9
Пайнтер
4-4-1-1
13
Щесны
8
Сонг
5
Джуру
6
Косиельни
3
Санья
32
Бендтнер
14
Насри
15
Денилсон
3
Гиббс
28
Аршавин
27
Шамах
7
Уотт
10
Сэм
10
Сэм
7
Уотт
9
Пайнтер
27
Сомма
27
Сомма
9
Пайнтер
5
О'Брайн
26
Бромби
26
Бромби
5
О'Брайн
14
Насри
3
Клиши
3
Клиши
14
Насри
28
Аршавин
4
Фабрегас
4
Фабрегас
28
Аршавин
8
Сонг
32
ван Перси
32
ван Перси
8
Сонг
Остались в запасе
Лидс
Арсенал
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
1
Шейн Хиггс
ВР
26
Энди Хьюз
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
15
Нейлл Коллинс
ЦЗ
1
Шейн Хиггс
ВР
26
Энди Хьюз
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
Остались в запасе
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Лидс - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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