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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 21 декабря 2010
Валенсия
21.12.2010, вторник, 23:55
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Вильярреал
Замена
М. Гаспар
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
Ж. Алтидор
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
Гонсало
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
А. Адурис
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Х. Мата
Замена
М. Сенна
️️️️
Кани
Желтая карточка
А. Деальберт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
23
Луис Мигел
(К)
ПЗ
22
Жереми Матье
ЛВ
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Валенсия
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
5
Деальберт
20
Кошта
18
Станкявичус
23
Мигел
23
Мадуро
6
Альбельда
22
Матье
64
Мата
19
Эрнандес
20
Адурис
4-4-2
12
Хуан Карлос
6
Лопес
37
Мусаккио
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
6
Валеро
21
Бруно
8
Касорла
25
Росси
7
Нилмар
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
20
Адурис
9
Сольдадо
9
Сольдадо
20
Адурис
6
Валеро
2
Гаспар
2
Гаспар
6
Валеро
8
Кани
19
Сенна
19
Сенна
8
Кани
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
22
Иско
АП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Диего Лопес
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
22
Иско
АП
14
Висенте
ЛВ
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
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Валенсия
0 : 3
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Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
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ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
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0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
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