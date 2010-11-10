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Расписание матчей
Украина. Кубок
Заря - Днепр
Заря - Днепр: обзор матча 10 ноября 2010
Заря
10.11.2010, среда, 14:00
Украина. Датагруп Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Днепр
34'
А. Полянский
75'
А. Гладкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Заря - Днепр
ГОЛ!
У. Лобжанидзе
4:5
Пенальти не реализован!
М. Билый
ГОЛ!
Е. Коноплянка
4:4
ГОЛ!
Л. Тесак
4:3
ГОЛ!
Е. Селезнев
3:3
ГОЛ!
И. Чайковский
3:2
ГОЛ!
Р. Ротань
2:2
ГОЛ!
Е. Картушов
2:1
ГОЛ!
О. Феррейра
1:1
ГОЛ!
А. Полянский
1:0
Желтая карточка
И. Чайковский
118'
Замена
С. Шевчук
️️️️
Р. Емельянов
112'
100'
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
А. Семененко
️️️️
Т. Лазарович
Замена
Е. Картушов
️️️️
С. Силюк
ГОЛ! 1:1!
А. Гладкий
Пас отдал
Р. Ротань
Вторая желтая
Е. Чеберячко
Замена
У. Лобжанидзе
️️️️
А. Русол
Замена
Е. Шахов
️️️️
С. Назаренко
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
О. Феррейра
️️️️
С. Кравченко
Желтая карточка
Е. Чеберячко
ГОЛ! 1:0!
А. Полянский
Пас отдал
С. Силюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
35
Богдан Шуст
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ПЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
5
Сергей Силюк
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
11
Егор Картушов
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
21
Алсидес
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
4-2-2-2
35
Шуст
8
Тесак
5
Езерский
2
Полянский
6
Каменюка
4
Чайковский
92
Емельянов
33
Билый
5
Силюк
19
Фомин
27
Лазарович
4-3-1-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
14
Чеберячко
16
Русол
29
Денисов
9
Назаренко
14
Кравченко
29
Ротань
22
Коноплянка
11
Селезнев
20
Гладкий
5
Силюк
11
Картушов
11
Картушов
5
Силюк
92
Емельянов
70
Шевчук
70
Шевчук
92
Емельянов
27
Лазарович
7
Семененко
7
Семененко
27
Лазарович
16
Русол
3
Лобжанидзе
3
Лобжанидзе
16
Русол
14
Кравченко
18
Феррейра
18
Феррейра
14
Кравченко
9
Назаренко
28
Шахов
28
Шахов
9
Назаренко
Остались в запасе
Заря
Днепр
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
16
Денис Шелихов
ВР
21
Алсидес
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
21
Алсидес
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Заря - Днепр
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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