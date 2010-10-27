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Расписание матчей
Италия. Кубок
Чезена - Новара
Чезена - Новара: обзор матча 27 октября 2010
Чезена
27.10.2010, среда, 22:00
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 3
Завершен
Новара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чезена - Новара
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чезена
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
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Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
1 : 1
18.10.2026
Авеллино
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
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3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
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Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
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2024.12.22 18:50
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2024.12.18 19:20
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
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Эшли Коул начал самостоятельную тренерскую карьеру в Италии
16 марта
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
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2024.12.22 18:50
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Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
2018.09.07 11:44
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Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
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Колантуоно может лишиться поста наставника «Удинезе»
2016.03.07 23:35
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