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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Филадельфия Юнион
Колорадо - Филадельфия Юнион: обзор матча 30 сентября 2010
Колорадо
30.09.2010, четверг, 05:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Колорадо - Филадельфия Юнион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
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Филадельфия Юнион
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2025.08.17 09:30
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2024.04.07 09:17
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
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У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
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