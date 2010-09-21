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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 21 сентября 2010
Тоттенхэм
21.09.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
1 : 4
Завершен
Арсенал
48'
Р. Кин
14'
Х. Лэнсбери
92'
С. Насри (П)
96'
С. Насри (П)
104'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
104'
ГОЛ! 1:4!
А. Аршавин
Пас отдал
Д. Уилшир
101'
Замена
Г. Клиши
️️️️
К. Гиббс
101'
Травма
К. Гиббс
Замена
Н. Кранчар
️️️️
Сандро
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Насри
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Насри
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
М. Шамах
️️️️
Т. Росицки
Замена
А. Аршавин
️️️️
К. Вела
ГОЛ! 1:1!
Р. Кин
Пас отдал
Д. Бентли
Замена
А. Леннон
️️️️
Д. Ливермор
Замена
Р. Кин
️️️️
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
К. Ноутон
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Д. Ливермор
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Лэнсбери
Пас отдал
Д. Уилшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
30
Сандро
ЛП
8
Уилсон Паласиос
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
(К)
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
10
Томаш Росицки
АП
10
Джек Уилшир
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
4-2-2-2
1
Плетикоса
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
29
Колкер
26
Ноутон
8
Паласиос
8
Ливермор
30
Сандро
21
Бентли
10
Дос Сантос
10
Павлюченко
4-1-3-1-1
22
Фабиански
27
Эбуэ
6
Косиельни
5
Джуру
3
Гиббс
15
Денилсон
10
Уилшир
23
Лэнсбери
14
Насри
10
Росицки
10
Вела
30
Сандро
19
Кранчар
19
Кранчар
30
Сандро
8
Ливермор
12
Леннон
12
Леннон
8
Ливермор
10
Дос Сантос
7
Кин
7
Кин
10
Дос Сантос
3
Гиббс
3
Клиши
3
Клиши
3
Гиббс
10
Вела
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Вела
10
Росицки
27
Шамах
27
Шамах
10
Росицки
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Остались в запасе
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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