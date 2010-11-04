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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Наполи
Ливерпуль - Наполи: обзор матча 04 ноября 2010
Ливерпуль
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
74'
С. Джеррард
87'
С. Джеррард (П)
89'
С. Джеррард
28'
Э. Лавесси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Наполи
ГОЛ! 3:1!
С. Джеррард
Пас отдал
Л. Лейва
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Джеррард
Замена
Х. Йебда
️️️️
М. Гамшик
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Н'Гог
Желтая карточка
М. Де Санктис
ГОЛ! 1:1!
С. Джеррард
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
С. Кириакос
Замена
Н. Экклстон
️️️️
К. Поульсен
Желтая карточка
А. Доссена
Замена
С. Джеррард
️️️️
М. Йованович
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Пас отдал
Э. Кавани
Желтая карточка
Г. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛВ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
АП
26
Джонджо Шелви
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
РФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Ливерпуль
1
Мартин Хансен
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Натан Экклстон
ЦФ
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
4-2-3-1
25
Рейна
15
Кончески
23
Каррагер
16
Кириакос
8
Джонсон
29
Поульсен
8
Спиринг
11
Йованович
14
Мейрелеш
26
Шелви
89
Н'Гог
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
24
Пациенца
5
Гаргано
3
Доссена
22
Лавесси
10
Кавани
11
Йованович
8
Джеррард
8
Джеррард
11
Йованович
89
Н'Гог
6
Лейва
6
Лейва
89
Н'Гог
29
Поульсен
23
Экклстон
23
Экклстон
29
Поульсен
17
Гамшик
8
Йебда
8
Йебда
17
Гамшик
Остались в запасе
Ливерпуль
Наполи
1
Мартин Хансен
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
33
Маттео Джанельо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Остались в запасе
33
Маттео Джанельо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Ливерпуль - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Помощники судьи:
Сириль Грингор
Николя Поттье (Оба - Франция)
Стадион:
Энфилд Роуд
Посещаемость:
33895 из 45276 зрителей (74%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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