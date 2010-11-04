Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Шериф
БАТЭ - Шериф: обзор матча 04 ноября 2010
БАТЭ
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
3 : 1
Завершен
Шериф
16'
В. Родионов
70'
А. Павлов
75'
Р. Брессан
32'
А. Ерохин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Шериф
Желтая карточка
А. Володько
Замена
А. Радьков
️️️️
Р. Брессан
Замена
А. Хачатуров
️️️️
М. Адамович
ГОЛ! 3:1!
Р. Брессан
Желтая карточка
В. Тархнишвили
Замена
А. Володько
️️️️
А. Павлов
Замена
Э. Гаурачс
️️️️
В. Волков
ГОЛ! 2:1!
А. Павлов
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Лихтарович
Замена
Д. Стажила
️️️️
В. Стоянов
ГОЛ! 1:1!
А. Ерохин
20'
Желтая карточка
О. Враньеш
ГОЛ! 1:0!
В. Родионов
Пас отдал
Д. Бага
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Шериф
27
Владислав Стоянов
ВР
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
3
Владимир Волков
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
5
Важа Тархнишвили
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
17
Флорен Руамба
ЦП
44
Милош Адамович
АП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Андрей Сосницкий
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
27
Вадим Курлович
ОП
17
Сергей Глебко
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
20
Бачо Николич
ЦП
16
Артем Хачатуров
ЦП
91
Сергей Георгиев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
4-4-1-1
16
Веремко
26
Бордачев
24
Шитов
3
Сосновский
5
Юревич
23
Олехнович
88
Брессан
2
Лихтарович
25
Бага
17
Павлов
20
Родионов
3-2-1-3
27
Стоянов
30
Надсон
22
Враньеш
5
Тархнишвили
14
Балима
3
Волков
17
Руамба
44
Адамович
21
Ерохин
21
Дьеду
88
Брессан
15
Радьков
15
Радьков
88
Брессан
17
Павлов
8
Володько
8
Володько
17
Павлов
2
Лихтарович
15
Скавыш
15
Скавыш
2
Лихтарович
44
Адамович
16
Хачатуров
16
Хачатуров
44
Адамович
27
Стоянов
1
Стажила
1
Стажила
27
Стоянов
3
Волков
9
Гаурачс
9
Гаурачс
3
Волков
Остались в запасе
БАТЭ
Шериф
27
Вадим Курлович
ОП
17
Сергей Глебко
ЦП
30
Александр Гутор
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
20
Бачо Николич
ЦП
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
91
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Остались в запасе
27
Вадим Курлович
ОП
17
Сергей Глебко
ЦП
30
Александр Гутор
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
Остались в запасе
20
Бачо Николич
ЦП
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
91
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Статистика матча БАТЭ - Шериф
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Малек
(Катовице)
Стадион:
Городской
Новости команд
Все
БАТЭ
Шериф
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Зенит» начал сотрудничество с европейским клубом
29 октября
24
Высшая лига: шансы «Арсенала» и БАТЭ на победу в матче 27-го тура
29 октября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Зенит» начал сотрудничество с европейским клубом
29 октября
24
Высшая лига: шансы «Арсенала» и БАТЭ на победу в матче 27-го тура
29 октября
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+