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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Лозанна-Спорт
Спарта - Лозанна-Спорт: обзор матча 21 октября 2010
Спарта
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
3 : 3
Завершен
Лозанна-Спорт
10'
В. Бони
21'
Ю. Куцка
24'
В. Бони
6'
С. Меоли
75'
М. Штойбле
90+6'
Силвио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Лозанна-Спорт
+6
ГОЛ! 3:3!
Силвио
Замена
М. Матейовски
️️️️
В. Кадлец
+3
Желтая карточка
С. Меоли
Замена
Ж. Ру
️️️️
Г. Кац
Замена
И. Кладрубски
️️️️
Я. Поданы
Желтая карточка
М. Штойбле
Замена
Л. Квеуке
️️️️
В. Бони
ГОЛ! 3:2!
М. Штойбле
Замена
М. Аванцини
️️️️
Р. Мунси
Замена
Р. Този
️️️️
А. Паше
ГОЛ! 3:1!
В. Бони
Пас отдал
Ю. Куцка
Желтая карточка
Н. Марацци
ГОЛ! 2:1!
Ю. Куцка
ГОЛ! 1:1!
В. Бони
Пас отдал
Л. Сьонко
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Меоли
Пас отдал
Н. Марацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
39
Якуб Поданы
ЛЗ
2
Томаш Ржепка
ЦЗ
21
Эрих Брабец
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Либор Сьонко
ПП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Лозанна-Спорт
32
Энтони Фавр
ВР
24
Жером Соннера
ЛЗ
14
Себастьен Меоли
ЦЗ
6
Гийом Кац
ЦЗ
4
Бигамбо Рохат
ПЗ
20
Николя Марацци
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
10
Мартин Штойбле
ПП
8
Александр Паше
ЦФ
8
Силвио
ЦФ
20
Ридж Мунси
ЦФ
Главный тренер
Мартин Руэда
Спарта
1
Даниэль Зитка
ВР
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
17
Иржи Кладрубски
ОП
8
Штепан Вахоушек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Леонард Квеуке
ЦФ
Лозанна-Спорт
18
Микаэль Кастежон
ВР
13
Мишель Аванцини
ЛП
21
Давид Кылынч
ЦП
19
Абдул Карруп
ЦП
9
Жослен Ру
ЦФ
30
Родриго Този
ЦФ
3-2-3-2
29
Блажек
3
Памич
2
Ржепка
21
Брабец
39
Поданы
3
Кушнир
7
Вацек
33
Куцка
7
Сьонко
77
Кадлец
2
Бони
4-3-3
32
Фавр
4
Рохат
14
Меоли
6
Кац
24
Соннера
10
Штойбле
17
Селестини
20
Марацци
20
Мунси
8
Силвио
8
Паше
39
Поданы
17
Кладрубски
17
Кладрубски
39
Поданы
77
Кадлец
8
Матейовски
8
Матейовски
77
Кадлец
2
Бони
9
Квеуке
9
Квеуке
2
Бони
20
Мунси
13
Аванцини
13
Аванцини
20
Мунси
6
Кац
9
Ру
9
Ру
6
Кац
8
Паше
30
Този
30
Този
8
Паше
Остались в запасе
Спарта
Лозанна-Спорт
8
Штепан Вахоушек
ЦП
1
Даниэль Зитка
ВР
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Главный тренер
Йозеф Хованек
21
Давид Кылынч
ЦП
18
Микаэль Кастежон
ВР
19
Абдул Карруп
ЦП
Главный тренер
Мартин Руэда
Остались в запасе
8
Штепан Вахоушек
ЦП
1
Даниэль Зитка
ВР
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Остались в запасе
21
Давид Кылынч
ЦП
18
Микаэль Кастежон
ВР
19
Абдул Карруп
ЦП
Главный тренер
Йозеф Хованек
Главный тренер
Мартин Руэда
Статистика матча Спарта - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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