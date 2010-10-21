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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - БАТЭ
Шериф - БАТЭ: обзор матча 21 октября 2010
Шериф
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
0 : 1
Завершен
БАТЭ
9'
С. Сосновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - БАТЭ
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Концевой
Замена
С. Георгиев
️️️️
В. Балима
Замена
Д. Лихтарович
️️️️
Э. Олехнович
Замена
Д. Бага
️️️️
Р. Брессан
Замена
Джимми
️️️️
Э. Гаурачс
Замена
В. Волков
️️️️
А. Дьеду
Желтая карточка
М. Бордачев
Желтая карточка
А. Дьеду
Желтая карточка
В. Тархнишвили
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Сосновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
27
Владислав Стоянов
ВР
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
5
Важа Тархнишвили
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
17
Флорен Руамба
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
44
Милош Адамович
АП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Андрей Сосницкий
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
20
Бачо Николич
ЦП
16
Артем Хачатуров
ЦП
91
Сергей Георгиев
ПП
18
Джимми
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
25
Дмитрий Бага
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-2-1-3-1
27
Стоянов
22
Враньеш
5
Тархнишвили
30
Надсон
30
Бранкович
14
Балима
17
Руамба
21
Дьеду
44
Адамович
21
Ерохин
9
Гаурачс
4-4-2
16
Веремко
5
Юревич
24
Шитов
3
Сосновский
26
Бордачев
23
Олехнович
88
Брессан
8
Володько
33
Нехайчик
80
Концевой
20
Родионов
21
Дьеду
3
Волков
3
Волков
21
Дьеду
14
Балима
91
Георгиев
91
Георгиев
14
Балима
9
Гаурачс
18
Джимми
18
Джимми
9
Гаурачс
88
Брессан
25
Бага
25
Бага
88
Брессан
23
Олехнович
2
Лихтарович
2
Лихтарович
23
Олехнович
80
Концевой
15
Скавыш
15
Скавыш
80
Концевой
Остались в запасе
Шериф
БАТЭ
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
20
Бачо Николич
ЦП
16
Артем Хачатуров
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
Главный тренер
Андрей Сосницкий
27
Вадим Курлович
ОП
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
17
Александр Павлов
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
20
Бачо Николич
ЦП
16
Артем Хачатуров
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
Остались в запасе
27
Вадим Курлович
ОП
30
Александр Гутор
ВР
15
Артем Радьков
ЦЗ
17
Александр Павлов
АП
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Шериф - БАТЭ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
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