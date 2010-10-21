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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Сити - Лех
Манчестер Сити - Лех: обзор матча 21 октября 2010
Манчестер Сити
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
3 : 1
Завершен
Лех
13'
Э. Адебайор
25'
Э. Адебайор
73'
Э. Адебайор
50'
Ж. Чибамба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лех
Замена
У. Бридж
️️️️
П. Хавьер Сабалета
Замена
Жо
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
Я. Туре
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 3:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
Д. Сильва
Замена
И. Джурджевич
️️️️
М. Арболеда
Замена
А. Руднев
️️️️
К. Дрыгас
Замена
С. Стилич
️️️️
Я. Вильк
ГОЛ! 2:1!
Ж. Чибамба
Желтая карточка
Б. Босацки
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
П. Виейра
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЛВ
0
Патрик Виейра
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
22
Бартош Босацки
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
21
Димитрие Иньяч
ЦП
14
Камил Дрыгас
ЦП
10
Сергей Кривец
АП
21
Славомир Пешко
ПП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Жо
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Лех
3
Иван Джурджевич
ВР
27
Кшиштоф Которовски
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
13
Ян Запотока
ЦП
14
Семир Стилич
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
15
Лескотт
4
Ричардс
28
Боята
5
Сабалета
0
Виейра
34
Де Йонг
98
Райт-Филлипс
21
Сильва
11
Джонсон
25
Адебайор
4-4-1-1
1
Бурич
23
Кикут
5
Арболеда
22
Босацки
31
Энрикес
21
Пешко
21
Иньяч
14
Дрыгас
16
Вильк
10
Кривец
99
Чибамба
5
Сабалета
3
Бридж
3
Бридж
5
Сабалета
21
Сильва
42
Туре
42
Туре
21
Сильва
98
Райт-Филлипс
21
Жо
21
Жо
98
Райт-Филлипс
5
Арболеда
3
Джурджевич
3
Джурджевич
5
Арболеда
16
Вильк
14
Стилич
14
Стилич
16
Вильк
14
Дрыгас
9
Руднев
9
Руднев
14
Дрыгас
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лех
24
Шей Гивен
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Ян Запотока
ЦП
27
Кшиштоф Которовски
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Запотока
ЦП
27
Кшиштоф Которовски
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Яцек Зелинский
Статистика матча Манчестер Сити - Лех
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:55 (прямая)
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