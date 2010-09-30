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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Динамо Загреб
ПАОК - Динамо Загреб: обзор матча 30 сентября 2010
ПАОК
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Загреб
56'
В. Ивич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Динамо Загреб
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Рукавина
Желтая карточка
М. Шнауцнер
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
Н. Эль-Жар
Желтая карточка
Тонел
Замена
И. Томечак
️️️️
Этто
Замена
Ф. Зуэла
️️️️
Б. Чирилло
Желтая карточка
Л. Сакеллариу
ГОЛ! 1:0!
В. Ивич
Желтая карточка
И. Бишчан
Замена
Л. Сакеллариу
️️️️
А. Буссаиди
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
18
Дарио Крешич
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
15
Пабло Контрерас
ЦЗ
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Мирослав Шнауцнер
ПЗ
6
Витоло
ОП
21
Владимир Ивич
ЦП
8
Пабло Гарсия
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
11
Златан Муслимович
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
22
Игор Бишчан
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
77
Этто
ПЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
15
Матиас Шаго
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
ПАОК
1
Константинос Халкиас
ВР
23
Лефтерис Сакеллариу
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
28
Георгиос Фотакис
ЦП
19
Вассилиос Куцианикулис
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Динамо Загреб
27
Иван Томечак
ЦЗ
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
3-3-2-2
18
Крешич
20
Виейринья
15
Контрерас
8
Чирилло
20
Буссаиди
6
Витоло
27
Шнауцнер
21
Ивич
8
Гарсия
11
Муслимович
25
Эль-Жар
3-2-4
25
Келава
25
Куфре
22
Бишчан
4
Тонел
77
Этто
3
Ибаньес
15
Шаго
47
Бадель
19
Саммир
55
Рукавина
20
Буссаиди
23
Сакеллариу
23
Сакеллариу
20
Буссаиди
8
Чирилло
30
Зуэла
30
Зуэла
8
Чирилло
25
Эль-Жар
14
Салпингидис
14
Салпингидис
25
Эль-Жар
77
Этто
27
Томечак
27
Томечак
77
Этто
55
Рукавина
9
Бечирай
9
Бечирай
55
Рукавина
Остались в запасе
ПАОК
Динамо Загреб
19
Вассилиос Куцианикулис
ЦФ
1
Константинос Халкиас
ВР
28
Георгиос Фотакис
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Главный тренер
Павлос Дермицакис
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
19
Вассилиос Куцианикулис
ЦФ
1
Константинос Халкиас
ВР
28
Георгиос Фотакис
ЦП
9
Афанассиоc Папацоглу
ЦФ
Остались в запасе
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
45
Ариян Адеми
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Павлос Дермицакис
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча ПАОК - Динамо Загреб
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 0
12.10.2026
Каламата
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Тумба
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