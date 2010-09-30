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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Арис
Русенборг - Арис: обзор матча 30 сентября 2010
Русенборг
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Арис
37'
М. Мольдскред
68'
Р. Прица
43'
К. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Арис
Замена
Т. Ольсен
️️️️
М. Мольдскред
Замена
М. Ямтфалл
️️️️
Р. Прица
Замена
Д. Чеснаускис
️️️️
А. Кальво
Желтая карточка
М. Дорсин
Замена
Х. Карлос Тоха
️️️️
Р. Фати
ГОЛ! 2:1!
Р. Прица
Замена
Д. Цесарец
️️️️
К. Руис
Желтая карточка
Роналдо
Желтая карточка
Р. Прица
ГОЛ! 1:1!
К. Руис
ГОЛ! 1:0!
М. Мольдскред
Желтая карточка
К. Вангели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
5
Мортен Мольдскред
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
Арис
13
Михалис Сифакис
ВР
9
Коке
ВР
16
Мичел
ЛЗ
24
Никос Лазаридис
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
9
Роналдо
ЦЗ
7
Антонио Кальво
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
55
Атанасиос Приттас
ЦП
9
Хавито
ЦФ
11
Карлос Руис
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Русенборг
33
Эвен Барнли
ВР
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
6
Роар Странl
ЦП
8
Фредрик Винснес
ЦП
7
Тронд Ольсен
ПП
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
Арис
25
Хуанма
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
7
Константинос Мендринос
ЦП
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
8
Хуан Карлос Тоха
АП
2
Нето
ПП
8
Даниэль Цесарец
ЦФ
4-3-3
1
Эрлунд
3
Дорсин
15
Демидов
23
Лустиг
30
Бьярсмюр
7
Хенриксен
5
Скьельбред
6
Аннан
11
Иверсен
22
Прица
5
Мольдскред
4-3-2
13
Сифакис
24
Лазаридис
32
Вангели
9
Роналдо
16
Мичел
7
Кальво
91
Фати
55
Приттас
11
Руис
9
Хавито
22
Прица
10
Ямтфалл
10
Ямтфалл
22
Прица
5
Мольдскред
7
Ольсен
7
Ольсен
5
Мольдскред
11
Руис
8
Цесарец
8
Цесарец
11
Руис
7
Кальво
17
Чеснаускис
17
Чеснаускис
7
Кальво
91
Фати
8
Тоха
8
Тоха
91
Фати
Остались в запасе
Русенборг
Арис
23
Гьермунд Осен
ЦП
33
Эвен Барнли
ВР
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
6
Роар Странl
ЦП
8
Фредрик Винснес
ЦП
25
Хуанма
ВР
7
Константинос Мендринос
ЦП
3
Ориоль
ЦЗ
2
Нето
ПП
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
23
Гьермунд Осен
ЦП
33
Эвен Барнли
ВР
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
6
Роар Странl
ЦП
8
Фредрик Винснес
ЦП
Остались в запасе
25
Хуанма
ВР
7
Константинос Мендринос
ЦП
3
Ориоль
ЦЗ
2
Нето
ПП
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Русенборг - Арис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Стадион:
Леркендаль
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