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Судьи
Главный судья:
Ирматов(Узбекистан)

Польша - Украина

04.09.2010, Суббота, 19:00 мск Варшава, стадион Национальный стадион Товарищеские матчи. Сборные Польша - Украина
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
20 августа, среда 20:00 Украина 1:0 Польша
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