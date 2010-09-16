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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - Утрехт
Наполи - Утрехт: обзор матча 16 сентября 2010
Наполи
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
0 : 0
Завершен
Утрехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Утрехт
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Замена
Э. Дансо
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Б. Магуйр
️️️️
Э. Дюплан
Желтая карточка
К. Маджо
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
К. Лукарелли
️️️️
Х. Йебда
Замена
К. Маджо
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
М. Гамшик
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
М. Сильбербауэр
Желтая карточка
Ф. Демоуге
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Утрехт
13
Михел Ворм
ВР
3
Михай Нешу
ЛЗ
17
Алье Схут
ЦЗ
4
Ян Вуйтенс
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
20
Якоб Ленски
ЦП
8
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
15
Франк Демоуге
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Утрехт
33
Халид Сину
ВР
3
Исмо Ворстерманс
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
16
Эриксон Дансо
ЦП
4
Адам Сарота
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
6
Барри Магуйр
АП
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
27
Сантакроче
18
Суньига
7
Соса
5
Гаргано
8
Йебда
3
Доссена
22
Лавесси
10
Кавани
4-2-4
13
Ворм
2
Корнелисс
17
Схут
4
Вуйтенс
3
Нешу
20
Ленски
8
Сильбербауэр
21
Дюплан
10
Мертенс
9
ван Вольфсвинкел
15
Демоуге
7
Соса
17
Гамшик
17
Гамшик
7
Соса
3
Доссена
11
Маджо
11
Маджо
3
Доссена
8
Йебда
99
Лукарелли
99
Лукарелли
8
Йебда
10
Мертенс
16
Дансо
16
Дансо
10
Мертенс
21
Дюплан
6
Магуйр
6
Магуйр
21
Дюплан
Остались в запасе
Наполи
Утрехт
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
4
Адам Сарота
ЦП
3
Исмо Ворстерманс
ЦЗ
33
Халид Сину
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
4
Адам Сарота
ЦП
3
Исмо Ворстерманс
ЦЗ
33
Халид Сину
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Тон Дю Шатинье
Статистика матча Наполи - Утрехт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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