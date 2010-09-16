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Судьи
Главный судья:
Мануэль Грефе (Берлин)
Помощники:
Фолькер Вецель, Маркус Хекер (оба - Германия)

Андерлехт - Зенит

16.09.2010, Четверг, 23:05 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Трансляция: "НТВ" 22:50 (прямая); "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая) Лига Европы, 1 тур Андерлехт - Зенит
Товарищеские матчи 2009

7 июля, вторник 16:30 Зенит 2:2 Андерлехт
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 6 0 0 18:6 +12 18
2. Андерлехт 6 2 1 3 8:8 0 7
3. АЕК 6 2 1 3 9:13 -4 7
4. Хайдук Сп 6 1 0 5 5:13 -8 3
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