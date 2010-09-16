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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - БАТЭ
Динамо К - БАТЭ: обзор матча 16 сентября 2010
Динамо К
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 2
Завершен
БАТЭ
34'
А. Милевский
44'
Р. Еременко
3'
В. Родионов
54'
П. Нехайчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - БАТЭ
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
Ж. Маграо
Замена
️️️️
Р. Брессан
Желтая карточка
Е. Хачериди
Замена
Андре
️️️️
Л. Алмейда
Желтая карточка
Т. Михалик
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Павлов
Желтая карточка
Р. Еременко
Замена
Д. Гармаш
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 2:2!
П. Нехайчик
ГОЛ! 2:1!
Р. Еременко
Пас отдал
А. Милевский
Замена
Д. Бага
️️️️
Д. Лихтарович
ГОЛ! 1:1!
А. Милевский
Пас отдал
Р. Еременко
Желтая карточка
И. Шитов
Пенальти не реализован!
А. Милевский
13'
12'
Желтая карточка
М. Бордачев
ГОЛ! 0:1!
В. Родионов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
26
Роман Еременко
ЦП
17
Тарас Михалик
ЦП
36
Милош Нинкович
АП
20
Олег Гусев
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
24
Игорь Шитов
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛВ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
88
Ренан Брессан
ПВ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
21
Андре
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
8
Александр Володько
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
10
Маграо
44
Алмейда
34
Хачериди
3
Бетао
26
Еременко
17
Михалик
7
Ярмоленко
36
Нинкович
20
Гусев
0
Милевский
4-2-3-1
16
Веремко
5
Юревич
24
Шитов
15
Радьков
26
Бордачев
23
Олехнович
2
Лихтарович
88
Брессан
17
Павлов
33
Нехайчик
20
Родионов
10
Маграо
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
10
Маграо
20
Гусев
19
Гармаш
19
Гармаш
20
Гусев
44
Алмейда
21
Андре
21
Андре
44
Алмейда
2
Лихтарович
25
Бага
25
Бага
2
Лихтарович
17
Павлов
15
Скавыш
15
Скавыш
17
Павлов
Остались в запасе
Динамо К
БАТЭ
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
30
Александр Гутор
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
8
Александр Володько
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
17
Гильерме
ЦФ
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
8
Александр Володько
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо К - БАТЭ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:45 (прямая)
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