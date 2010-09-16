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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Вильярреал
Динамо Загреб - Вильярреал: обзор матча 16 сентября 2010
Динамо Загреб
16.09.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
18'
А. Рукавина
79'
Саммир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Вильярреал
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Саммир
ГОЛ! 2:0!
Саммир
Вторая желтая
М. Сенна
Желтая карточка
Д. Монтеро
Замена
Л. Ибаньес
️️️️
А. Рукавина
Замена
С. Касорла
️️️️
Кани
Замена
М. Шаго
️️️️
П. Моралес
Замена
Б. Валеро
️️️️
Бруно
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Рубен
Желтая карточка
М. Сенна
Желтая карточка
А. Адеми
Желтая карточка
Ш. Врсалько
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Рукавина
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
(К)
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
22
Игор Бишчан
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
77
Педро Моралес
ЛП
45
Ариян Адеми
ЦП
19
Саммир
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Вильярреал
13
Диего Лопес
(К)
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Динамо Загреб
12
Игор Видакович
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
15
Матиас Шаго
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
8
Санти Касорла
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
3-2-5
25
Келава
27
Томечак
4
Тонел
22
Бишчан
25
Куфре
24
Врсалько
77
Моралес
45
Адеми
19
Саммир
47
Бадель
55
Рукавина
4-4-2
13
Лопес
2
Гаспар
2
Гонсало
37
Мусаккио
6
Капдевила
8
Кани
19
Сенна
21
Бруно
10
Монтеро
17
Алтидор
15
Рубен
77
Моралес
15
Шаго
15
Шаго
77
Моралес
55
Рукавина
3
Ибаньес
3
Ибаньес
55
Рукавина
19
Саммир
9
Бечирай
9
Бечирай
19
Саммир
8
Кани
8
Касорла
8
Касорла
8
Кани
21
Бруно
6
Валеро
6
Валеро
21
Бруно
15
Рубен
25
Росси
25
Росси
15
Рубен
Остались в запасе
Динамо Загреб
Вильярреал
12
Игор Видакович
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
12
Игор Видакович
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Динамо Загреб - Вильярреал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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