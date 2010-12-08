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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Базель
Бавария - Базель: обзор матча 08 декабря 2010
Бавария
08.12.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 6 тур
3 : 0
Завершен
Базель
35'
Ф. Рибери
37'
А. Тимощук
50'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Базель
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
Ф. Тембо
️️️️
Д. Шакири
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Т. Кроос
Замена
Ф. Альмерарес
️️️️
Кабрал
ГОЛ! 3:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Г. Джака
️️️️
М. Штреллер
ГОЛ! 2:0!
А. Тимощук
Пас отдал
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Д. Контенто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Брено
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Базель
17
Франко Коcтанцо
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
88
Кабрал
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Александр Фрай
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
0
Рето Дзанни
ЦЗ
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
3-1-4-2
1
Крафт
26
Контенто
33
Брено
21
Лам
44
Тимощук
7
Рибери
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
8
Кроос
27
Гомес
13
Мюллер
4-3-1-2
17
Коcтанцо
22
Инкум
4
Сафари
19
Абрахам
28
Ферати
88
Кабрал
14
Штокер
37
Япи
10
Шакири
9
Штреллер
13
Фрай
8
Кроос
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
8
Кроос
88
Кабрал
90
Альмерарес
90
Альмерарес
88
Кабрал
9
Штреллер
34
Джака
34
Джака
9
Штреллер
10
Шакири
7
Тембо
7
Тембо
10
Шакири
Остались в запасе
Бавария
Базель
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
0
Рето Дзанни
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Остались в запасе
0
Рето Дзанни
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
4
Чагдаш Атан
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Бавария - Базель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Альянц Арена
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