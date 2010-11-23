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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Бавария
Рома - Бавария: обзор матча 23 ноября 2010
Рома
23.11.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 5 тур
3 : 2
Завершен
Бавария
49'
М. Боррьелло
81'
Д. Де Росси
84'
Ф. Тотти (П)
32'
М. Гомес
37'
М. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Бавария
Желтая карточка
Ж. Менез
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ф. Тотти
Пас отдал
М. Боррьелло
Желтая карточка
Т. Крафт
Замена
Д. Писарро
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 2:2!
Д. Де Росси
Пас отдал
Й. Риисе
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Бриги
Замена
Д. Контенто
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:2!
М. Боррьелло
Пас отдал
Ж. Менез
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
Л. Греко
ГОЛ! 0:2!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
Л. Греко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Жереми Менез
АП
19
Леандро Греко
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
10
Адриано
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
4-3-1-2
12
Сержио
6
Риисе
5
Мексес
8
Бурдиссо
27
Кассетти
4
Бриги
16
Де Росси
19
Греко
7
Менез
22
Боррьелло
9
Вучинич
4-3-1-2
1
Крафт
21
Лам
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
32
Праньич
44
Тимощук
8
Кроос
16
Оттль
7
Рибери
27
Гомес
13
Мюллер
9
Вучинич
7
Писарро
7
Писарро
9
Вучинич
19
Греко
30
Симплисио
30
Симплисио
19
Греко
4
Бриги
10
Тотти
10
Тотти
4
Бриги
13
Мюллер
26
Контенто
26
Контенто
13
Мюллер
7
Рибери
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
7
Рибери
Остались в запасе
Рома
Бавария
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Адриано
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Жуан
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
10
Адриано
ЦФ
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Рома - Бавария
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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