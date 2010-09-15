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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Аякс
Реал - Аякс: обзор матча 15 сентября 2010
Реал
15.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Аякс
31'
В. Анита (АГ)
73'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Аякс
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Озил
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Сулеймани
Замена
Л. Диарра
️️️️
Х. Алонсо
Замена
П. Леон
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Озил
Замена
Т. Тайнио
️️️️
Д. Де Зеув
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Анита
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
Д. Де Зеув
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
18
Урби Эмануэльсон
ЛВ
21
Эйонг Эно
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Реал
1
Антонио Адан
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
3
Пепе
5
Арбелоа
3
Алонсо
28
Хедира
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-1-3-1-1
1
Стекеленбург
9
ван дер Вил
23
Алдервейрелд
13
Ойер
6
Анита
21
Эно
6
Де Йонг
6
Де Зеув
10
Сулеймани
18
Эмануэльсон
77
Эль-Хамдауи
3
Алонсо
19
Диарра
19
Диарра
3
Алонсо
10
Озил
20
Каналес
20
Каналес
10
Озил
11
Ди Мария
14
Леон
14
Леон
11
Ди Мария
6
Де Зеув
10
Тайнио
10
Тайнио
6
Де Зеув
10
Сулеймани
24
Эриксен
24
Эриксен
10
Сулеймани
Остались в запасе
Реал
Аякс
1
Антонио Адан
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
23
Олегер
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Реал - Аякс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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