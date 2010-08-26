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Судьи
Главный судья:
Александр Ставрев (Македония)
Помощники:
Марьян Кировски, Игор Сирилов (оба - Македония)

Локомотив - Лозанна-Спорт

26.08.2010, Четверг, 20:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: "Россия 2" - 19:25 (прямая) Лига Европы , ответный матч Локомотив - Лозанна-Спорт
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 22:30 Лозанна-Спорт 1:1 Локомотив
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