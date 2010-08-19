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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Омония - Металлист
Омония - Металлист: обзор матча 19 августа 2010
Омония
19.08.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
0 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Металлист
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Матчи команд
Омония
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Омония
- : -
21.11.2026
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08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
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3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Лига Европы, 3 тур
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1 : 4
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2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
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