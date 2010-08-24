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Судьи
Главный судья:
Александру Дякону (Румыния)

Анортосис - ЦСКА

24.08.2010, Вторник, 20:00 мск Ларнака, стадион Антонис Пападопулос Трансляция: "Россия 2" - 19:55 (прямая) Лига Европы , ответный матч Анортосис - ЦСКА
Первый матч: 0 - 4
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 20:30 ЦСКА 4:0 Анортосис
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