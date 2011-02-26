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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Витесс
Хераклес - Витесс: обзор матча 26 февраля 2011
Хераклес
26.02.2011, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
6 : 1
Завершен
Витесс
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хераклес - Витесс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
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