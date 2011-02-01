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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Де Графсхап - Утрехт
Де Графсхап - Утрехт: обзор матча 01 февраля 2011
Де Графсхап
01.02.2011, вторник, 21:00
Голландия. Эредивизие, 21 тур
0 : 0
Завершен
Утрехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Де Графсхап - Утрехт
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Де Графсхап
0 : 2
16.01.2025
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Де Графсхап
1 : 4
15.05.2019
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Витесс
6 : 1
12.05.2019
Де Графсхап
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Де Графсхап
1 : 0
23.04.2019
Эммен
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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